Забил ножкой от стула: расследуется возможная халатность медиков Лозовой

Правоохранители разоблачили мужчину, который в ноябре прошлого года в городе Лозовая Харьковской области избил своего знакомого, в результате чего тот через месяц умер в больнице. Также начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности медработников.

«Потерпевший отдыхал в компании дома у одного из своих знакомых. На столе присутствовали алкогольные напитки, и в какой-то момент градус беседы повысился — возникла ссора. Один из гостей, 30-летний ранее неоднократно судимый мужчина, ударил потерпевшего в голову, от чего тот упал на пол. Злоумышленник выкрутил ножку кухонного стула и нанес ею не менее семи ударов по туловищу и голове потерпевшего», — рассказали в Харьковской облпрокуратуре.

46-летнего мужчину доставили в медучреждение Лозовой. Около месяца он проходил лечение, но в декабре умер. В прокуратуре отмечают, что работники больницы, вопреки установленному порядку, не сообщили о факте смерти мужчины в Нацполицию.



Фото: Харьковская облпрокуратура

«Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали нарушения кровообращения в мозге. Однако наличие многочисленных телесных повреждений, с которыми он был доставлен в больницу, дали основания считать, что смерть могла наступить от полученных телесных повреждений. По ходатайству прокуроров была проведена эксгумация трупа. Установлено, что смерть мужчины стала следствием полученных им телесных повреждений», — отметили в прокуратуре.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проводится досудебное расследование по факту служебной халатности сотрудников медучреждения (ч. 2 ст. 367 УК Украины).