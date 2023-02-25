Забил ножкой от стула: расследуется возможная халатность медиков Лозовой
Правоохранители разоблачили мужчину, который в ноябре прошлого года в городе Лозовая Харьковской области избил своего знакомого, в результате чего тот через месяц умер в больнице. Также начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности медработников.
«Потерпевший отдыхал в компании дома у одного из своих знакомых. На столе присутствовали алкогольные напитки, и в какой-то момент градус беседы повысился — возникла ссора. Один из гостей, 30-летний ранее неоднократно судимый мужчина, ударил потерпевшего в голову, от чего тот упал на пол. Злоумышленник выкрутил ножку кухонного стула и нанес ею не менее семи ударов по туловищу и голове потерпевшего», — рассказали в Харьковской облпрокуратуре.
46-летнего мужчину доставили в медучреждение Лозовой. Около месяца он проходил лечение, но в декабре умер. В прокуратуре отмечают, что работники больницы, вопреки установленному порядку, не сообщили о факте смерти мужчины в Нацполицию.
Фото: Харьковская облпрокуратура
«Согласно врачебному свидетельству, причиной смерти стали нарушения кровообращения в мозге. Однако наличие многочисленных телесных повреждений, с которыми он был доставлен в больницу, дали основания считать, что смерть могла наступить от полученных телесных повреждений. По ходатайству прокуроров была проведена эксгумация трупа. Установлено, что смерть мужчины стала следствием полученных им телесных повреждений», — отметили в прокуратуре.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Читайте также: Мужчина доказывал на блокпосту, что Харьков обстреливают ВСУ. Что с ним теперь
Кроме того, проводится досудебное расследование по факту служебной халатности сотрудников медучреждения (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
Новости по теме:
Вы читали новость: «Забил ножкой от стула: расследуется возможная халатность медиков Лозовой»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 12:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили мужчину, который в ноябре прошлого года в городе Лозовая Харьковской области избил своего знакомого, в результате чего тот через месяц умер в больнице. Также начато досудебное расследование по факту возможной служебной халатности медработников.".