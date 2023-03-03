Синегубов показал разрушения на Харьковщине за сутки (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. По Купянску ударили ракетами.

«В результате ракетного удара по Купянску, предварительно из ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище», — проинформировал начальник ХОВА.

Синегубов также подтвердил информацию ГСЧС о гибели жительницы села Подолы.

«В селе Подолы Купянского района враг обстреливал частные домовладения. К сожалению, погибла 73-летняя женщина», — написал руководитель Харьковской ОВА в telegram.