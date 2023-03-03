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Синегубов показал разрушения на Харьковщине за сутки (фото)

Происшествия 08:44   03.03.2023
Оксана Горун
Синегубов показал разрушения на Харьковщине за сутки (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. По Купянску ударили ракетами.

«В результате ракетного удара по Купянску, предварительно из ЗРК С-300, разрушено административное здание и учреждение здравоохранения. Также в Купянске вражескими обстрелами было повреждено сельскохозяйственное предприятие и зернохранилище», — проинформировал начальник ХОВА.

Синегубов также подтвердил информацию ГСЧС о гибели жительницы села Подолы.

Последствия обстрелов Харьковской области 2-3 марта 2023
Фото: telegram Олега Синегубова

«В селе Подолы Купянского района враг обстреливал частные домовладения. К сожалению, погибла 73-летняя женщина», — написал руководитель Харьковской ОВА в telegram.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 08:44;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. По Купянску ударили ракетами".