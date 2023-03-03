Live
  • П’ятниця 03.03.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🔴

Синєгубов показав руйнування на Харківщині за добу (фото)

Події 08:44   03.03.2023
Оксана Горун
Синєгубов показав руйнування на Харківщині за добу (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області. По Куп’янську вдарили ракетами.

Внаслідок ракетного удару по Куп’янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров’я. Також у Куп’янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище“, – поінформував начальник ХОВА .

Синєгубов також підтвердив інформацію ДСНС про загибель мешканки села Подоли.

Наслідки обстрілів Харківської області 2-3 березня 2023

“У селі Подоли Куп’янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка”, – написав керівник Харківської ОВА в телеграмі.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:11
Рятувальники на Харківщині виявили тіло загиблої від обстрілу жінки
07:08
На Харківщині ворог обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб
18:21
Ворог гатив по Харківщині з мінометів та артилерії, – Генштаб про обстановку
16:51
Четверо чоловіків підірвалися на міні в Ізюмському лісгоспі – Синєгубов
10:27
Зруйновано будинки та адмінбудівлю: показали наслідки обстрілів Харківщини

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов показав руйнування на Харківщині за добу (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 08:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області. По Куп’янську вдарили ракетами".