Синєгубов показав руйнування на Харківщині за добу (фото)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області. По Куп’янську вдарили ракетами.

“Внаслідок ракетного удару по Куп’янську, попередньо із ЗРК С-300, зруйнована адміністративна будівля та заклад охорони здоров’я. Також у Куп’янську ворожими обстрілами було пошкоджене сільськогосподарське підприємство і зерносховище“, – поінформував начальник ХОВА .

Синєгубов також підтвердив інформацію ДСНС про загибель мешканки села Подоли.

“У селі Подоли Куп’янського району ворог обстрілював приватні домоволодіння. На жаль, загинула 73-річна жінка”, – написав керівник Харківської ОВА в телеграмі.