Временный мост через Северский Донец в Изюме износился. Что сделали дорожники
В городе Изюм Харьковской области дорожники восстановили временный мост через реку Северский Донец.
За месяцы активного пользования и высокой интенсивности движения переправа на дороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский износилась, объясняют в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
Рабочие восстановили проезжую часть и перильное ограждение.
«Для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств выполняем работы в два этапа. Сначала демонтировали металлический накладной просечно-вытяжной лист. Далее — расчистили проезжую часть от грязи и последствий неблагоприятных погодных условий. На втором этапе устроили деревянный настил и отремонтировали перильное ограждение», — рассказали дорожники.
Фото: Служба автодорог в Харьковской области
Читайте также: Весенний ремонт: на Харьковщине латают четыре трассы (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Временный мост через Северский Донец в Изюме износился. Что сделали дорожники»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм Харьковской области дорожники восстановили временный мост через реку Северский Донец.".