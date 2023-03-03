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Временный мост через Северский Донец в Изюме износился. Что сделали дорожники

Общество 21:12   03.03.2023
Елена Нагорная
Временный мост через Северский Донец в Изюме износился. Что сделали дорожники Фото: Служба автодорог в Харьковской области

В городе Изюм Харьковской области дорожники восстановили временный мост через реку Северский Донец.

За месяцы активного пользования и высокой интенсивности движения переправа на дороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский износилась, объясняют в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Рабочие восстановили проезжую часть и перильное ограждение.

«Для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств выполняем работы в два этапа. Сначала демонтировали металлический накладной просечно-вытяжной лист. Далее — расчистили проезжую часть от грязи и последствий неблагоприятных погодных условий. На втором этапе устроили деревянный настил и отремонтировали перильное ограждение», — рассказали дорожники.


Фото: Служба автодорог в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 21:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Изюм Харьковской области дорожники восстановили временный мост через реку Северский Донец.".