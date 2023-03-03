Временный мост через Северский Донец в Изюме износился. Что сделали дорожники

В городе Изюм Харьковской области дорожники восстановили временный мост через реку Северский Донец.

За месяцы активного пользования и высокой интенсивности движения переправа на дороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский износилась, объясняют в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Рабочие восстановили проезжую часть и перильное ограждение.

«Для обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств выполняем работы в два этапа. Сначала демонтировали металлический накладной просечно-вытяжной лист. Далее — расчистили проезжую часть от грязи и последствий неблагоприятных погодных условий. На втором этапе устроили деревянный настил и отремонтировали перильное ограждение», — рассказали дорожники.



Фото: Служба автодорог в Харьковской области