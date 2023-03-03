Тимчасовий міст через Сіверський Донець в Ізюмі зносився. Що зробили дорожники

У місті Ізюм Харківської області шляховики відновили тимчасовий міст через річку Сіверський Донець.

За місяці активного користування та високої інтенсивності руху переправа на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський зносилася, пояснюють у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Робітники відновили проїжджу частину та перильну огорожу.

“Задля забезпечення безпечного та безперешкодного руху транспортних засобів виконуємо роботи у два етапи. Спершу демонтували металевий накладний просічно-витяжний лист. Далі – розчистили проїзну частину від бруду та наслідків несприятливих погодних умов. На другому етапі влаштували дерев‘яний настил та відремонтували перильне огородження”, – розповіли шляховики.



Фото: Служба автодоріг у Харківській області