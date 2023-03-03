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Тимчасовий міст через Сіверський Донець в Ізюмі зносився. Що зробили дорожники

Суспільство 21:12   03.03.2023
Олена Нагорна
Тимчасовий міст через Сіверський Донець в Ізюмі зносився. Що зробили дорожники

У місті Ізюм Харківської області шляховики відновили тимчасовий міст через річку Сіверський Донець.

За місяці активного користування та високої інтенсивності руху переправа на дорозі М-03 Київ – Харків – Довжанський зносилася, пояснюють у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Робітники відновили проїжджу частину та перильну огорожу.

“Задля забезпечення безпечного та безперешкодного руху транспортних засобів виконуємо роботи у два етапи. Спершу демонтували металевий накладний просічно-витяжний лист. Далі – розчистили проїзну частину від бруду та наслідків несприятливих погодних умов. На другому етапі влаштували дерев‘яний настил та відремонтували перильне огородження”, – розповіли шляховики.


Фото: Служба автодоріг у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 21:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Ізюм Харківської області шляховики відновили тимчасовий міст через річку Сіверський Донець.".