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Вы можете научить лизоблюдству: в Изюме учителю объяснили, почему нет зарплаты

Общество 08:31   03.03.2023
Оксана Горун
Вы можете научить лизоблюдству: в Изюме учителю объяснили, почему нет зарплаты

В Изюме некоторые сотрудники образования, оставшиеся работать в оккупации, пытаются получить зарплату или восстановиться на работе. Что из этого получается, показал вице-мэр Изюма Владимир Мацокин.

На своей странице в facebook он опубликовал фото официального ответа начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко сотруднику образования.

«Приблизительно такой ответ получит каждый манкурт, который конкретно или косвенно приветствовал «русский мир» в образовании нашей громады. Очень поучительный текст для тех, кто «мы просто убирали», «это же наши дети, мы для них старались», — предупредил Мацокин.

Данные адресата письма мэрии Мацокин скрыл, однако из самого ответа понятно, что это сотрудник образования, оставшийся в оккупации и сотрудничавший с захватчиками. В частности — бывал на совещаниях, которые захватчики проводили в Купянске и «крутился» в созданном оккупантами «отделе образования». А предмет ответа – невыплаченная в 2022 году зарплата и возможность возобновления на работе.

Относительно последнего пункта начальник ГВА учителю сообщил следующее: «По моему мнению, таким как вы не место в образовательном пространстве нашей страны и нашей громады, потому что вы можете научить разве что рабскому лизоблюдству, предательству и другим мерзкостям. Со своей стороны обещаю, что приложу все возможные и невозможные, но абсолютно законные усилия, чтобы таких как вы даже близко не подпускать к образовательной сфере Изюмской городской территориальной громады».

Ответ сотруднику образования Изюма от мэрии
Фото: facebook Владимира Мацокина
Ответ сотруднику образования Изюма от мэрии 2
Фото: facebook Владимира Мацокина
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме некоторые сотрудники образования, оставшиеся работать в оккупации, пытаются получить зарплату или восстановиться на работе. Что из этого получается, показал вице-мэр Изюма Владимир Мацокин".