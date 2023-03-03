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Ви можете навчити лизоблюдству: в Ізюмі вчителеві пояснили, чому нема зарплати

Політика 08:31   03.03.2023
Оксана Горун
Ви можете навчити лизоблюдству: в Ізюмі вчителеві пояснили, чому нема зарплати

В Ізюмі деякі співробітники освіти, які залишилися працювати в окупації, намагаються отримати зарплатню або відновитись на роботі. Що з цього виходить, показав віцемер Ізюма Володимир Мацокін.

На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував фото офіційної відповіді начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка співробітнику освіти.

“Приблизно таку відповідь отримає кожен манкурт, який конкретно або опосередковано вітав “руській мір” в освіті нашої громади. Дуже повчальний текст для тих, хто “мі просто прібіралі”, “єто ж наші дєті, мі для ніх старалісь”, – попередив Мацокін.

Дані адресата листа мерії Мацокін приховав, однак із самої відповіді зрозуміло, що це співробітник освіти, який залишився в окупації та співпрацював із загарбниками. Зокрема – бував на нарадах, які загарбники проводили в Куп’янську та “крутився” у створеному окупантами “відділі освіти”. А предмет відповіді – невиплачена у 2022 році зарплата та можливість поновлення на роботі.

Щодо останнього пункту, начальник ГВА вчителю повідомив наступне: “На мою думку, таким як ви не місце в освітньому просторі нашої країни та нашої громади, бо ви можете навчити, хіба що, рабському лизоблюдству, зрадництву та іншим мерзотностям.  Зі свого боку обіцяю, що докладу всіх можливих і неможливих, але абсолютно законних зусиль, аби таких як ви навіть близько не підпускати до освітньої сфери Ізюмської міської територіальної громади”.

Відповідь співробітнику освіти Ізюму від мерії

Відповідь співробітнику освіти Ізюму від мерії 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі деякі співробітники освіти, які залишилися працювати в окупації, намагаються отримати зарплатню або відновитись на роботі. Що з цього виходить, показав віцемер Ізюма Володимир Мацокін".