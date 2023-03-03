Ви можете навчити лизоблюдству: в Ізюмі вчителеві пояснили, чому нема зарплати
В Ізюмі деякі співробітники освіти, які залишилися працювати в окупації, намагаються отримати зарплатню або відновитись на роботі. Що з цього виходить, показав віцемер Ізюма Володимир Мацокін.
На своїй сторінці у фейсбуці він опублікував фото офіційної відповіді начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка співробітнику освіти.
“Приблизно таку відповідь отримає кожен манкурт, який конкретно або опосередковано вітав “руській мір” в освіті нашої громади. Дуже повчальний текст для тих, хто “мі просто прібіралі”, “єто ж наші дєті, мі для ніх старалісь”, – попередив Мацокін.
Дані адресата листа мерії Мацокін приховав, однак із самої відповіді зрозуміло, що це співробітник освіти, який залишився в окупації та співпрацював із загарбниками. Зокрема – бував на нарадах, які загарбники проводили в Куп’янську та “крутився” у створеному окупантами “відділі освіти”. А предмет відповіді – невиплачена у 2022 році зарплата та можливість поновлення на роботі.
Щодо останнього пункту, начальник ГВА вчителю повідомив наступне: “На мою думку, таким як ви не місце в освітньому просторі нашої країни та нашої громади, бо ви можете навчити, хіба що, рабському лизоблюдству, зрадництву та іншим мерзотностям. Зі свого боку обіцяю, що докладу всіх можливих і неможливих, але абсолютно законних зусиль, аби таких як ви навіть близько не підпускати до освітньої сфери Ізюмської міської територіальної громади”.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 08:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі деякі співробітники освіти, які залишилися працювати в окупації, намагаються отримати зарплатню або відновитись на роботі. Що з цього виходить, показав віцемер Ізюма Володимир Мацокін".