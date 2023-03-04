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Должно быть как у военных — Безуглая прокомментировала премии нардепам

Общество 08:03   04.03.2023
Оксана Горун
Должно быть как у военных — Безуглая прокомментировала премии нардепам Фото: facebook Марьяны Безуглой

Нардеп Марьяна Безуглая, которой неоднократно делали замечания о попытках «руководить военными на передовой», решила сравнить свою зарплату и условия труда с зарплатой и условиями труда ВСУ.

На такие сравнения Безуглую подвигло возмущение в СМИ и соцсетях тем фактом, что во время войны народные депутаты Украины продолжают выписывать себе премии.

«Относительно премий нардепам. Структура нашей заработной платы (з/п), как у военных, есть базовый оклад, а все остальное типа «премии», на самом деле фактически часть постоянной з/п. Лично против такого оформления и подам обращение на этот счет. Как и у военных должна быть основная з/п (основную как раз повысили), так и у нас, потому что можно потом так подать, манипулировать и т.д. Мало того, мы не увеличивали себе з/п, просто несколько месяцев с 24 февраля 2022 года половина де факто была «заморожена», — сообщила народный депутат в facebook.

Безуглая сообщила, что сама лично получает зарплату около 40 тысяч гривен в месяц. При этом подчеркнула, что трудится нон-стоп.

«С 24 февраля 2022 г. без отпусков, без выходных, более 5 мес чистыми в войсках на востоке и юге. P.S. Кстати, возможность отпуска для военных в условиях военного положения – мой закон, помните», — провела еще одну параллель с ВСУ нардеп.

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Напомним, Марьяна Безуглая — заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Сейчас в парламенте зарегистрирован проект постановления об исключении ее из этого комитета. Автор проекта — однопартиец Безуглой по «Слуге народа» Федор Вениславский.  Ранее журналисты Юрий Бутусов и Янина Соколова обвинили Безуглую в том, что она пытается руководить работой военных на передовой. О том же в интервью «Громадському» летом заявил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 08:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп Марьяна Безуглая, которой неоднократно делали замечания о попытках «руководить военными на передовой», решила сравнить свою зарплату и условия труда с зарплатой и условиями труда ВСУ".