Має бути, як у військових – Безугла прокоментувала премії нардепам

Нардепка Мар’яна Безугла, якій неодноразово робили зауваження про спроби “керувати військовими на передовій”, вирішила порівняти свою зарплату та умови праці із зарплатою та умовами праці ЗСУ.

На такі порівняння Безуглу спонукало обурення у ЗМІ та соцмережах тим фактом, що під час війни народні депутати України продовжують виписувати собі премії.

“Щодо “премій” нардепам. Структура нашої заробітної плати (з/п), як у військових, є базовий оклад, а все інше типу “премії”, насправді фактично частина постійної з/п. Особисто проти такого оформлення і подам звернення з цього приводу. Як й у військових має бути основна з/п (основну якраз підвищили), так і в нас, бо можна потім от так подати, маніпулювати і т.д. Мало того, ми не збільшували собі з/п, просто кілька місяців з 24 лютого 2022 половина де факто була “заморожена”, – повідомила народна депутатка у фейсбуці.

Безугла відзначила, що сама особисто отримує зарплату близько 40 тисяч гривень на місяць. При цьому наголосила, що працює нон-стоп.

“З 24 лютого 2022 без відпусток, без вихідних, більше 5 міс чистими в військах на сході і півдні. P.S. До речі, можливість відпустки для військових в умовах воєнного стану — мій закон, пам‘ятаєте“, – провела ще одну паралель із ЗСУ нардепка.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла – заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Наразі у парламенті зареєстровано проєкт постанови про виключення її з цього комітету. Автор проєкту – однопартієць Безуглої за “Слугою народу” Федір Вениславський. Раніше журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова звинуватили Безуглу в тому, що вона намагається керувати роботою військових на передовій. Про те саме в інтерв’ю “Громадському” влітку заявив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.