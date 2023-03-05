Под Харьковом мужчина прыгнул в ледяную воду и спас собаку (видео)

В Чугуеве неравнодушный прохожий по имени Дмитрий спас собаку, которая едва не утонула в водоеме.

Пес пошел на лед и провалился, забраться самостоятельно он, к сожалению, не смог, хотя владелица его звала. Но случайный прохожий по имени Дмитрий прыгнул в ледяную воду и вытащил собаку, спаснув животное от гибели, сообщают свидетели.

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