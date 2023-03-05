Под Харьковом мужчина прыгнул в ледяную воду и спас собаку (видео)
В Чугуеве неравнодушный прохожий по имени Дмитрий спас собаку, которая едва не утонула в водоеме.
Пес пошел на лед и провалился, забраться самостоятельно он, к сожалению, не смог, хотя владелица его звала. Но случайный прохожий по имени Дмитрий прыгнул в ледяную воду и вытащил собаку, спаснув животное от гибели, сообщают свидетели.
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2023 в 10:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Чугуеве, неравнодушный гражданин по имени Дмитрий спас собаку, которая едва не утонула в водоеме.".