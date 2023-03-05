Під Харковом чоловік стрибнув в крижану воду і врятував собаку (відео)
У Чугуєві небайдужий громадянин на ім’я Дмитро врятував собаку, який ледь не потонув у водоймі.
Пес пішов на лід і провалився, вибратися самостійно він, на жаль, не зміг, хоча власниця його кликала. Але випадковий перехожий на ім’я Дмитро стрибнув у крижану воду та витяг собаку, врятувавши тварину від загибелі, повідомляють свідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 10:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві небайдужий громадянин на ім’я Дмитро врятував собаку, який ледь не потонув у водоймі.".