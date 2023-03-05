Live
  • Неділя 05.03.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.78
    • 🟢

Під Харковом чоловік стрибнув в крижану воду і врятував собаку (відео)

Суспільство 10:42   05.03.2023
Оксана Якушко
Під Харковом чоловік стрибнув в крижану воду і врятував собаку (відео)

У Чугуєві небайдужий громадянин на ім’я Дмитро врятував собаку, який ледь не потонув у водоймі.

Пес пішов на лід і провалився, вибратися самостійно він, на жаль, не зміг, хоча власниця його кликала. Але випадковий перехожий на ім’я Дмитро стрибнув у крижану воду та витяг собаку, врятувавши тварину від загибелі, повідомляють свідки.

Читайте також: На Харківщині евакуювали козу з прикордоння з рф

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

09:19
Синєгубов: На Харківщині снаряд влучив у будинок, загинув 65-річний чоловік
22:47
Ніч із дівчиною – 22 тис грн: опублікований прайс “масажного салону” в Харкові
21:52
Волонтери заявили про “замовний обшук” в їхній ветклініці в центрі Харкова
21:12
Тимчасовий міст через Сіверський Донець в Ізюмі зносився. Що зробили дорожники
20:30
Бронемашину для евакуації поранених з поля бою передали захисникам Харківщини

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Під Харковом чоловік стрибнув в крижану воду і врятував собаку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2023 в 10:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуєві небайдужий громадянин на ім’я Дмитро врятував собаку, який ледь не потонув у водоймі.".