Під Харковом чоловік стрибнув в крижану воду і врятував собаку (відео)

У Чугуєві небайдужий громадянин на ім’я Дмитро врятував собаку, який ледь не потонув у водоймі.

Пес пішов на лід і провалився, вибратися самостійно він, на жаль, не зміг, хоча власниця його кликала. Але випадковий перехожий на ім’я Дмитро стрибнув у крижану воду та витяг собаку, врятувавши тварину від загибелі, повідомляють свідки.