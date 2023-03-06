70-летняя мошенница из Харькова помогала взламывать счета украинцев – полиция
Пятеро человек, среди которых две харьковчанки, присылали фишинговые сообщения под видом платформы «ОЛХ», подозреваемые в совершении мошенничеств, сообщила Харьковская областная полиция.
Организовал преступную группировку 34-летний житель Ивано-Франковской области. Он привлек в ее состав еще четверо соучастников: 34 и 69-летних харьковчанок, 19-летнюю жительницу Черкасской области и собственного 58-летнего отца.
Злоумышленники создавали фишинговые сообщения под видом платформы сайта «OLX». Правоохранители уже установили ряд уголовных правонарушений, совершенных мошенниками в Хмельницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской, Запорожской и Ивано-Франковской областях.
Во время обысков в Харьковской, Черкасской, Ивано-Франковской областях у фигурантов изъяли 14 мобильных телефонов, ноутбуки, планшеты, системные блоки, вайфай роутеры, банковские карты, 6 сим-банков на 192 карты, сим-банк на 240 карт, более 3200 сим -карт стартовых пакетов разных операторов связи и прочее.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается избрание им меры пресечения.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 17:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятеро человек, среди которых две харьковчанки, присылали фишинговые сообщения под видом платформы «ОЛХ», подозреваемых в совершении мошенничеств, сообщила Харьковская областная полиция.".