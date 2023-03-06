70-річна шахрайка з Харкова допомагала зламувати рахунки українців– поліція

П’ятеро людей, серед яких дві харків’янки, надсилали фішингові повідомлення під виглядом платформи «ОЛХ», їх підозрюють у шахрайстві, повідомила Харківська обласна поліція.

Організував злочинне угруповання 34-річний мешканець Івано-Франківської області. Він залучив до її складу ще четверо співучасників: 34 та 69-річних харків’янок, 19-річну мешканку Черкаської області та власного 58-річного батька.

Зловмисники створювали повідомлення фішингу під виглядом платформи сайту «OLX». Правоохоронці вже встановили низку кримінальних правопорушень, скоєних шахраями у Хмельницькій, Тернопільській, Полтавській, Рівненській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Під час обшуків у Харківській, Черкаській, Івано-Франківській областях у фігурантів вилучили 14 мобільних телефонів, ноутбуки, планшети, системні блоки, вайфай роутери, банківські картки, 6 сім-банків на 192 картки, сім-банк на 240 карток, понад 3200 сім -Карт стартових пакетів різних операторів зв’язку та інше.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нині вирішується обрання ним запобіжного заходу.