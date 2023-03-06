Харьковские теробороновцы показали, как выглядят «оркские норы» (фото)

Бойцы 228-го отдельного батальона 127-й бригады теробороны Харькова нашли на деоккупированных территориях подземные позиции захватчиков.

Свою находку теробороновцы назвали «оркскими норами».

«Неподалеку еще был капонир (фортификационное сооружение, обеспечивающее ведение флангового или продольного огня в двух противоположных направлениях — ред.) и уничтожена САУ, из чего сделали вывод, что здесь жили артиллеристы», — рассказали в подразделении.



Фото: 228-й батальон ТрО

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