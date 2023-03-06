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Харківські тероборонівці показали, який виглядають “оркські нори” (фото)

19:30   06.03.2023
Олена Нагорна
Харківські тероборонівці показали, який виглядають “оркські нори” (фото)

Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова знайшли на деокупованих територіях підземні позиції загарбників. 

Свою знахідку тероборонівці назвали “оркськими норами”.

“Неподалік ще був капонір (фортифікаційна споруда, що забезпечує ведення флангового або поздовжнього вогню у двох протилежних напрямках – ред.) та знищена САУ, з чого зробили висновок, що тут жили артилеристи”, – розповіли у підрозділі.


Фото: 228-й батальйон ТрО

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 19:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова знайшли на деокупованих територіях підземні позиції загарбників. ".