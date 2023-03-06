Харківські тероборонівці показали, який виглядають “оркські нори” (фото)
Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова знайшли на деокупованих територіях підземні позиції загарбників.
Свою знахідку тероборонівці назвали “оркськими норами”.
“Неподалік ще був капонір (фортифікаційна споруда, що забезпечує ведення флангового або поздовжнього вогню у двох протилежних напрямках – ред.) та знищена САУ, з чого зробили висновок, що тут жили артилеристи”, – розповіли у підрозділі.
Фото: 228-й батальйон ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова знайшли на деокупованих територіях підземні позиції загарбників. ".