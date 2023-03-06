Харківські тероборонівці показали, який виглядають “оркські нори” (фото)

Бійці 228-го окремого батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова знайшли на деокупованих територіях підземні позиції загарбників.

Свою знахідку тероборонівці назвали “оркськими норами”.

“Неподалік ще був капонір (фортифікаційна споруда, що забезпечує ведення флангового або поздовжнього вогню у двох протилежних напрямках – ред.) та знищена САУ, з чого зробили висновок, що тут жили артилеристи”, – розповіли у підрозділі.



Фото: 228-й батальйон ТрО