На Харьковщине из-за ремонта на день выключат воду в деоккупированном селе
Фото: КП «Харьковводоканал»
В связи с аварийными работами на центральном водопроводе пгт Боровая завтра, 7 марта, прекратят поставлять воду, сообщили в Боровском поселковом совете.
«Подачу воды в поселке возобновят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 15:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с аварийными работами на центральном водопроводе пгт Боровая завтра, 7 марта, прекратят поставлять воду, сообщили в Боровском поселковом совете.".