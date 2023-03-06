На Харьковщине из-за ремонта на день выключат воду в деоккупированном селе

В связи с аварийными работами на центральном водопроводе пгт Боровая завтра, 7 марта, прекратят поставлять воду, сообщили в Боровском поселковом совете.

«Подачу воды в поселке возобновят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!», — говорится в сообщении.