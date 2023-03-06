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На Харьковщине из-за ремонта на день выключат воду в деоккупированном селе

Общество 15:04   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине из-за ремонта на день выключат воду в деоккупированном селе Фото: КП «Харьковводоканал»

В связи с аварийными работами на центральном водопроводе пгт Боровая завтра, 7 марта, прекратят поставлять воду, сообщили в Боровском поселковом совете.

«Подачу воды в поселке возобновят сразу после завершения аварийно-ремонтных работ. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание!», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 15:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с аварийными работами на центральном водопроводе пгт Боровая завтра, 7 марта, прекратят поставлять воду, сообщили в Боровском поселковом совете.".