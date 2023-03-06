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На Харківщині через ремонт на день вимкнуть воду в деокупованому селі

Суспільство 15:04   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині через ремонт на день вимкнуть воду в деокупованому селі

У зв’язку з аварійними роботами на центральному водопроводі смт Борова завтра, 7 березня, припинять постачати воду, повідомили у Борівській селищній раді.

«Подачу води у селищі відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння!», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 15:04;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з аварійними роботами на центральному водопроводі смт Борова завтра, 7 березня, припинять постачати воду, повідомили у Борівській селищній раді.".