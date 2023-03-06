На Харківщині через ремонт на день вимкнуть воду в деокупованому селі

У зв’язку з аварійними роботами на центральному водопроводі смт Борова завтра, 7 березня, припинять постачати воду, повідомили у Борівській селищній раді.

«Подачу води у селищі відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння!», – йдеться у повідомленні.