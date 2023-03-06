На Харківщині через ремонт на день вимкнуть воду в деокупованому селі
У зв’язку з аварійними роботами на центральному водопроводі смт Борова завтра, 7 березня, припинять постачати воду, повідомили у Борівській селищній раді.
«Подачу води у селищі відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт. Приносимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння!», – йдеться у повідомленні.
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Ви читали новину: «На Харківщині через ремонт на день вимкнуть воду в деокупованому селі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 15:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з аварійними роботами на центральному водопроводі смт Борова завтра, 7 березня, припинять постачати воду, повідомили у Борівській селищній раді.".