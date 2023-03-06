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На Харьковщине суд закрыл дело против старосты села, бывшей двойным агентом

Происшествия 14:17   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине суд закрыл дело против старосты села, бывшей двойным агентом

Старосту села Казачья Лопань Людмилу Вакуленко обвиняли в госизмене, но во время оккупации она сообщила о намерениях захватчиков в СБУ.

Сегодня, 6 марта 2023 года, суд закрыл уголовное производство по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство) относительно старосты Казачьей Лопани Людмилы Вакуленко, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.

«Сегодня в судебном заседании рассмотрели дело против старосты Казачьей Лопани Людмилы Михайловны Вакуленко, обвиняемой в государственной измене. Но благодаря профессионализму нашей прокуратуры и коллегии судей Дергачевского районного суда сегодня было принято решение закрыть уголовное производство. И доказали, что Людмила Михайловна патриот своего поселка, своего государства, которая не изменила своей стране, была рядом со своими гражданами, помогала местным. Поэтому я благодарен прокурорам, суду и адвокатам, которые представляли такое нелегкое дело, но справедливость есть», — подчеркнул Вячеслав Задоренко.

Староста Казачьей Лопани в первый месяц российского вторжения фигурировала на видео встречи гауляйтера Ганчева с жителями поселка, но она не понесет ответственности по статье госизмена, сообщил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. По его словам, староста Казачьей Лопани сообщила о намерениях захватчиков в СБУ.

Позже следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в госизмене. Тогда пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщала, что староста «проводит работу по налаживанию поставок так называемой «гуманитарной помощи» из РФ и освещает это в российских СМИ. Кроме того, женщина вербует из числа местного населения лиц, которые могут работать в интересах агрессора».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 14:17;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Старосту села Казачья Лопань Людмилу Вакуленко обвиняли в госизмене, но во время оккупации она сообщила о намерениях захватчиков в СБУ.".