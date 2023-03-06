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На Харківщині суд закрив справу проти старости села, яка є подвійним агентом

Події 14:17   06.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині суд закрив справу проти старости села, яка є подвійним агентом

Старосту села Козача Лопань Людмилу Вакуленко звинувачували у держзраді, але під час окупації вона повідомила про наміри загарбників у СБУ.

Сьогодні, 6 березня 2023 року, суд закрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) щодо старости Козачої Лопані Людмили Вакуленко, повідомив В’ячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

«Сьогодні в судовому засіданні розглянули справу проти старости Козачої Лопані Людмили Михайлівни Вакуленко, яку звинувачували у державній зраді. Але завдяки професіоналізму нашої прокуратури і колегії суддів Дергачівського районного суду сьогодні прийняли рішення закрити кримінальне провадження. І довели, що Людмила Михайлівна патріот свого селища, своєї держави, яка не зрадила свою країну, була поруч зі своїми громадянами, допомагала місцевим. Тому я вдячний прокурорам, суду і адвокатам, які представляли таку нелегку справу, але справедливість є», – наголосив В’ячеслав Задоренко.

Староста Козачої Лопані у перший місяць російського вторгнення фігурувала на відео зустрічі гауляйтера Ганчева з мешканцями селища, але вона не понесе відповідальності за статтею “держзради”, повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков. За його словами, староста Козачої Лопані повідомила про наміри загарбників у СБУ.

Пізніше слідчі СБУ заочно повідомили їй про підозру в держзраді. Тоді пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомляла, що староста “проводить роботу з налагодження постачання так званої “гуманітарної допомоги” з РФ і висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які можуть працювати на користь агресора”.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Старосту села Козача Лопань Людмилу Вакуленко звинувачували у держзраді, але під час окупації вона повідомила про наміри загарбників у СБУ.".