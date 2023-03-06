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Помогал доставлять оккупантов в районы Харьковщины: СБУ поймала предателя

Общество 11:09   06.03.2023
Оксана Горун
Помогал доставлять оккупантов в районы Харьковщины: СБУ поймала предателя

41-летний житель Купянска-Узлового после бегства оккупантов скрывался от правосудия, но его обнаружили.

«После оккупации населенного пункта мужчина принял предложение стать руководителем базы топлива производственного подразделения «Локомотивное депо Купянск» так называемого государственного предприятия «Купянская железная дорога» при оккупационной администрации государства-агрессора. Занимая руководящую должность, он помогал стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его информации, новоиспеченный «железнодорожник» организовывал перевозки оккупантов, их военной техники и боеприпасов с территории РФ во временно захваченные районы Харьковщины. В Харьковской областной прокуратуре также отметили, что псевдоначальник хранил дизельное топливо для оккупантов, которое они использовали для заправки своей военной техники и бронепоезда.

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    • «После деоккупации региона злоумышленник скрывался от правосудия, однако сотрудники спецслужбы установили его местонахождение и задержали», — проинформировал Абдула.

    Предатель занимался перевозками оккупантов на Харьковщине 2

    Мужчине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 11:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний житель Купянска-Узлового после бегства оккупантов скрывался от правосудия, но его обнаружили".