Допомагав доставляти окупантів до районів Харківщини: СБУ спіймала зрадника

41-річний мешканець Куп’янська-Вузлового після втечі окупантів переховувався від правосуддя, але його виявили.

“Після окупації населеного пункту чоловік прийняв пропозицію стати керівником бази палива виробничого підрозділу “Локомотивное депо Купянск” так званого державного підприємства “Купянская железная дорога” при окупаційній адміністрації держави-агресора. Обіймаючи керівну посаду він допомагав країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його інформацією, новоспечений “залізничник” організовував перевезення окупантів, їхньої військової техніки та боєприпасів з території РФ до тимчасово захоплених районів Харківщини. У Харківській обласній прокуратурі також зазначили, що псевдоначальник зберігав дизельне пальне для окупантів, яке вони використовували для заправки своєї військової техніки та бронепоїзда.

“Після деокупації регіону, зловмисник переховувався від правосуддя, однак співробітники спецслужби встановили його місцезнаходження та затримали”, – поінформував Абдула.

Чоловіку повідомили про підозру в допомозі державі-агресору та відправили до СІЗО на 60 діб без права внесення застави.