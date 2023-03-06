В Харькове накрыли аптеку без документов, где продавали нарколекарства (фото)
В Киевском районе Харькова сожители открыли аптеку в киоске без каких-либо документов на осуществление хозяйственной деятельности. Основной целью была продажа наркосодержащих лекарств, а рецепты собственноручно подделывала «провизор».
Не имея никакого отношения к фармацевтической отрасли, 37-летняя женщина и 36-летний мужчина арендовали киоск с вывеской «Аптека», по поддельным документам и печатям закупили продукцию и реализовывали ее, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские провели обыск в аптеке, в ходе которого изъяли более 700 таблеток и около 550 ампул лекарственных средств, а также другие доказательства.
Согласно заключению экспертов, изъятые препараты содержат наркотическое средство «кодеин», а рецепты заполнены 37-летней злоумышленницей от имени врача.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Женщине сообщили о подозрении в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова сожители открыли аптеку в киоске без каких-либо документов на осуществление хозяйственной деятельности. Основной целью была продажа наркосодержащих лекарств, а рецепты собственноручно подделывала «провизор».".