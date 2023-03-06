В Харькове накрыли аптеку без документов, где продавали нарколекарства (фото)

В Киевском районе Харькова сожители открыли аптеку в киоске без каких-либо документов на осуществление хозяйственной деятельности. Основной целью была продажа наркосодержащих лекарств, а рецепты собственноручно подделывала «провизор».

Не имея никакого отношения к фармацевтической отрасли, 37-летняя женщина и 36-летний мужчина арендовали киоск с вывеской «Аптека», по поддельным документам и печатям закупили продукцию и реализовывали ее, сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские провели обыск в аптеке, в ходе которого изъяли более 700 таблеток и около 550 ампул лекарственных средств, а также другие доказательства.

Согласно заключению экспертов, изъятые препараты содержат наркотическое средство «кодеин», а рецепты заполнены 37-летней злоумышленницей от имени врача.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Женщине сообщили о подозрении в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.