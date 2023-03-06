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У Харкові накрили аптеку без документів, де продавали нарколіки (фото)

Події 18:32   06.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові накрили аптеку без документів, де продавали нарколіки (фото)

У Київському районі Харкова співмешканці відкрили аптеку в кіоску без будь-яких документів на здійснення господарської діяльності. Основною метою був продаж нарковмісних ліків, а рецепти власноруч підробляла “провізорка”.

Не маючи жодного відношення до фармацевтичної галузі, 37-річна жінка та 36-річний чоловік орендували кіоск з вивіскою “Аптека”, за підробленими документами та печатками закупили продукцію та реалізовували її, повідомляють у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Поліцейські провели обшук в аптеці, під час якого вилучили понад 700 пігулок та близько 550 ампул лікарських засобів, а також інші докази.

За висновками експертів, вилучені препарати містять наркотичний засіб “кодеїн”, а рецепти заповнені 37-річною зловмисницею від імені лікаря.


Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

Жінці повідомили про підозру у скоєнні одразу двох злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 18:32;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова співмешканці відкрили аптеку в кіоску без будь-яких документів на здійснення господарської діяльності. Основною метою був продаж нарковмісних ліків, а рецепти власноруч підробляла “провізорка”.".