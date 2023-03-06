В метро Харькова остановили жителя Львовской области с гранатой
23-летнего мужчину, пронесшего корпус гранаты Ф-1 в метро остановили сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Сотрудники отдела полиции в метрополитене на станции метро разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У 23-летнего жителя Дрогобыча Львовской области правоохранители изъяли корпус гранаты Ф-1. Открыто уголовное производство», — написал Тимошко в facebook.
Читайте также: Силы РФ потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы — ISW
Он сообщил, что за сутки полицейские проверили 2400 транспортных средств на блокпостах области. Также по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции доставили для проверки 13 человек.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В метро Харькова остановили жителя Львовской области с гранатой»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23-летнего мужчину, пронесшего корпус гранаты Ф-1 в метро остановили сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко".