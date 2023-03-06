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В метро Харькова остановили жителя Львовской области с гранатой

Происшествия 08:01   06.03.2023
Оксана Горун
В метро Харькова остановили жителя Львовской области с гранатой

23-летнего мужчину, пронесшего корпус гранаты Ф-1 в метро остановили сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Сотрудники отдела полиции в метрополитене на станции метро разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У 23-летнего жителя Дрогобыча Львовской области правоохранители изъяли корпус гранаты Ф-1. Открыто уголовное производство», —  написал Тимошко в facebook.

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Он сообщил, что за сутки полицейские проверили 2400 транспортных средств на блокпостах области. Также по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции доставили для проверки 13 человек.

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 08:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23-летнего мужчину, пронесшего корпус гранаты Ф-1 в метро остановили сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко".