В метро Харькова остановили жителя Львовской области с гранатой

23-летнего мужчину, пронесшего корпус гранаты Ф-1 в метро остановили сотрудники полиции. Об этом сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

«Сотрудники отдела полиции в метрополитене на станции метро разоблачили мужчину в хранении боеприпасов. У 23-летнего жителя Дрогобыча Львовской области правоохранители изъяли корпус гранаты Ф-1. Открыто уголовное производство», — написал Тимошко в facebook.

Он сообщил, что за сутки полицейские проверили 2400 транспортных средств на блокпостах области. Также по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения полиции доставили для проверки 13 человек.