У метро Харкова зупинили мешканця Львівської області з гранатою

23-річного чоловіка, який проніс корпус гранати Ф-1 у метро, ​​зупинили співробітники поліції. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У 23-річного мешканця Дрогобича Львівської області правоохоронці вилучили корпус гранати Ф-1. Відкрито кримінальне провадження”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Він повідомив, що за добу поліцейські перевірили 2400 транспортних засобів на блокпостах області. Також за підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та веденні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставили для перевірки 13 осіб.