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У метро Харкова зупинили мешканця Львівської області з гранатою

Події 08:01   06.03.2023
Оксана Горун
У метро Харкова зупинили мешканця Львівської області з гранатою

23-річного чоловіка, який проніс корпус гранати Ф-1 у метро, ​​зупинили співробітники поліції. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

“Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У 23-річного мешканця Дрогобича Львівської області правоохоронці вилучили корпус гранати Ф-1. Відкрито кримінальне провадження”, – написав Тимошко у  фейсбуці.

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Він повідомив, що за добу поліцейські перевірили 2400 транспортних засобів на блокпостах області. Також за підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та веденні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставили для перевірки 13 осіб.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23-річного чоловіка, який проніс корпус гранати Ф-1 у метро, ​​зупинили співробітники поліції. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".