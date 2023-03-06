У метро Харкова зупинили мешканця Львівської області з гранатою
23-річного чоловіка, який проніс корпус гранати Ф-1 у метро, зупинили співробітники поліції. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
“Працівники відділу поліції в метрополітені на станції метро викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів. У 23-річного мешканця Дрогобича Львівської області правоохоронці вилучили корпус гранати Ф-1. Відкрито кримінальне провадження”, – написав Тимошко у фейсбуці.
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Він повідомив, що за добу поліцейські перевірили 2400 транспортних засобів на блокпостах області. Також за підозрою в причетності до диверсійно-розвідувальних груп та веденні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції доставили для перевірки 13 осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 08:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "23-річного чоловіка, який проніс корпус гранати Ф-1 у метро, зупинили співробітники поліції. Про це повідомив начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко".