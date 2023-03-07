Для жителей деоккупированной громады запускают бесплатный автобус в Харьков

Воспользоваться услугами перевозчиков и добраться в Харьков смогут пенсионеры Старосалтовской громады — дважды в месяц.

«При содействии Старосалтовской СВА и по итогам переговоров начальника СВА с перевозчиками принято решение, что два раза в месяц будут организованы бесплатные рейсы из Старого Салтова в Харьков и обратно. Услугой могут воспользоваться пенсионеры – жители Старосалтовской громады», — сообщили на странице громады в facebook.

В марте бесплатные автобусы отправятся по следующему расписанию:

11 марта: Харьков (м. «Спортивная») – Старый Салтов: 6:30; Старый Салтов – Харьков: 16:00.

25 марта: Старый Салтов – Харьков: 6:00; Харьков – Старый Салтов: 18:00.

На бесплатный рейс необходимо заранее бронировать место по телефону (097) 472 58 52 . А при посадке иметь пенсионное удостоверение и паспорт с местом регистрации.