Для жителей деоккупированной громады запускают бесплатный автобус в Харьков
Воспользоваться услугами перевозчиков и добраться в Харьков смогут пенсионеры Старосалтовской громады — дважды в месяц.
«При содействии Старосалтовской СВА и по итогам переговоров начальника СВА с перевозчиками принято решение, что два раза в месяц будут организованы бесплатные рейсы из Старого Салтова в Харьков и обратно. Услугой могут воспользоваться пенсионеры – жители Старосалтовской громады», — сообщили на странице громады в facebook.
В марте бесплатные автобусы отправятся по следующему расписанию:
11 марта: Харьков (м. «Спортивная») – Старый Салтов: 6:30; Старый Салтов – Харьков: 16:00.
25 марта: Старый Салтов – Харьков: 6:00; Харьков – Старый Салтов: 18:00.
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На бесплатный рейс необходимо заранее бронировать место по телефону (097) 472 58 52 . А при посадке иметь пенсионное удостоверение и паспорт с местом регистрации.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 09:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воспользоваться услугами перевозчиков и добраться в Харьков смогут пенсионеры Старосалтовской громады — дважды в месяц".