Для мешканців окупованої громади запускають безкоштовний автобус до Харкова

Скористатися послугами перевізників та дістатися до Харкова зможуть пенсіонери Старосалтівської громади – двічі на місяць.

“За сприяння Старосалтівської СВА та за підсумками переговорів начальника СВА з перевізниками прийнято рішення, що двічі на місяць будуть організовані безкоштовні рейси зі Старого Салтова до Харкова та назад. Послугою можуть скористатися пенсіонери – жителі Старосалтівської громади”, – повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

У березні безкоштовні автобуси вирушать за таким розкладом:

11 березня: Харків (м. “Спортивна”) – Старий Салтів: 6:30; Старий Салтів – Харків: 16:00.

25 березня: Старий Салтів – Харків: 6:00; Харків – Старий Салтів: 18:00.

Місця на безкоштовний рейс необхідно заздалегідь бронювати за телефоном (097) 472 58 52 . А при посадці мати пенсійне посвідчення та паспорт із місцем реєстрації.