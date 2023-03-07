Live
  • Вівторок 07.03.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.91
    • 🟢

Для мешканців окупованої громади запускають безкоштовний автобус до Харкова

Суспільство 09:38   07.03.2023
Оксана Горун
Для мешканців окупованої громади запускають безкоштовний автобус до Харкова

Скористатися послугами перевізників та дістатися до Харкова зможуть пенсіонери Старосалтівської громади – двічі на місяць.

“За сприяння Старосалтівської СВА та за підсумками переговорів начальника СВА з перевізниками прийнято рішення, що двічі на місяць будуть організовані безкоштовні рейси зі Старого Салтова до Харкова та назад. Послугою можуть скористатися пенсіонери – жителі Старосалтівської громади”, – повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

У березні безкоштовні автобуси вирушать за таким розкладом:

11 березня: Харків (м. “Спортивна”) – Старий Салтів: 6:30; Старий Салтів – Харків: 16:00.

25 березня: Старий Салтів – Харків: 6:00; Харків – Старий Салтів: 18:00.

Читайте також: Шкільний автобус біля фронту та святкування: куди на Харківщині витрачають бюджети

Місця на безкоштовний рейс необхідно заздалегідь бронювати за телефоном (097) 472 58 52 . А при посадці мати пенсійне посвідчення та паспорт із місцем реєстрації.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

16:31
Рух транспорту біля метро “Академіка Барабашова” відновлять у п’ятницю
19:13
Відзавтра один із харківських автобусів курсуватиме по-іншому
14:24
У Харкові припиняє роботу один із міських автобусних маршрутів
19:47
Із центру – на Данилівку. У Харкові з 20 лютого почне працювати новий маршрут
16:54
У Харкові біля метро «Академіка Барабашова» 2 тижні не ходитиме транспорт

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Для мешканців окупованої громади запускають безкоштовний автобус до Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 09:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скористатися послугами перевізників та дістатися до Харкова зможуть пенсіонери Старосалтівської громади – двічі на місяць".