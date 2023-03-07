Для мешканців окупованої громади запускають безкоштовний автобус до Харкова
Скористатися послугами перевізників та дістатися до Харкова зможуть пенсіонери Старосалтівської громади – двічі на місяць.
“За сприяння Старосалтівської СВА та за підсумками переговорів начальника СВА з перевізниками прийнято рішення, що двічі на місяць будуть організовані безкоштовні рейси зі Старого Салтова до Харкова та назад. Послугою можуть скористатися пенсіонери – жителі Старосалтівської громади”, – повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
У березні безкоштовні автобуси вирушать за таким розкладом:
11 березня: Харків (м. “Спортивна”) – Старий Салтів: 6:30; Старий Салтів – Харків: 16:00.
25 березня: Старий Салтів – Харків: 6:00; Харків – Старий Салтів: 18:00.
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Місця на безкоштовний рейс необхідно заздалегідь бронювати за телефоном (097) 472 58 52 . А при посадці мати пенсійне посвідчення та паспорт із місцем реєстрації.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скористатися послугами перевізників та дістатися до Харкова зможуть пенсіонери Старосалтівської громади – двічі на місяць".