Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ на передовой (видео)
Бойцы 229-го батальона 127-й бригады теробороны Харькова показали, как на передовой уничтожают российских захватчиков, выполняя стрельбу по позициям противника.
Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.
Видео: 229-й батальон 127-й бригады ТрО
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 229-го батальона 127-й бригады теробороны Харькова показали, как на передовой уничтожают российских захватчиков, выполняя стрельбу по позициям противника.".