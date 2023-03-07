Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ на передовой (видео)

Бойцы 229-го батальона 127-й бригады теробороны Харькова показали, как на передовой уничтожают российских захватчиков, выполняя стрельбу по позициям противника.

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

Видео: 229-й батальон 127-й бригады ТрО