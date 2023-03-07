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Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ на передовой (видео)

Общество 21:03   07.03.2023
Елена Нагорная
Харьковские теробороновцы уничтожают военных РФ на передовой (видео)

Бойцы 229-го батальона 127-й бригады теробороны Харькова показали, как на передовой уничтожают российских захватчиков, выполняя стрельбу по позициям противника.

Видео защитники опубликовали на своей Facebook-странице.

Видео: 229-й батальон 127-й бригады ТрО

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 марта 2023 в 21:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 229-го батальона 127-й бригады теробороны Харькова показали, как на передовой уничтожают российских захватчиков, выполняя стрельбу по позициям противника.".