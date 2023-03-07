Харківські тероборонівці знищують військових РФ на передовій (відео)
Бійці 229-го батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова показали, як на передовій знищують російських загарбників, виконуючи стрільбу по позиціях супротивника.
Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.
Відео: 229-й батальйон 127-ї бригади ТрО
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Березня 2023 в 21:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 229-го батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова показали, як на передовій знищують російських загарбників, виконуючи стрільбу по позиціях супротивника.".