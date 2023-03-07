Харківські тероборонівці знищують військових РФ на передовій (відео)

Бійці 229-го батальйону 127-ї бригади тероборони Харкова показали, як на передовій знищують російських загарбників, виконуючи стрільбу по позиціях супротивника.

Відео захисники опублікували на своїй Facebook-сторінці.

Відео: 229-й батальйон 127-ї бригади ТрО