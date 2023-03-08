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В Харькове двухлетнего ребенка нашли одного в доме с умершей мамой

Происшествия 11:59   08.03.2023
Оксана Горун
В Харькове двухлетнего ребенка нашли одного в доме с умершей мамой

О смерти 32-летней женщины в Харькове сообщила полиция. Как оказалось, кроме матери, у малыша никого из родных нет.

«Двухлетнего мальчика обнаружили в доме, где умерла его мать. Сообщение о смерти 32-летней женщины поступило в отдел полиции №2 ХРУП №1 от оператора «102» 7 марта в 18:40″, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что о ребенке некому позаботиться — у его матери не было родных.

«Полицейские известили работников службы по делам детей и доставили мальчика в лечебное учреждение», — отметили в полиции.

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О причинах смерти матери мальчика полиция не сообщает.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 11:59;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти 32-летней женщины в Харькове сообщила полиция. Как оказалось, кроме матери, у малыша никого из родных нет".