В Харькове двухлетнего ребенка нашли одного в доме с умершей мамой
О смерти 32-летней женщины в Харькове сообщила полиция. Как оказалось, кроме матери, у малыша никого из родных нет.
«Двухлетнего мальчика обнаружили в доме, где умерла его мать. Сообщение о смерти 32-летней женщины поступило в отдел полиции №2 ХРУП №1 от оператора «102» 7 марта в 18:40″, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские выяснили, что о ребенке некому позаботиться — у его матери не было родных.
«Полицейские известили работников службы по делам детей и доставили мальчика в лечебное учреждение», — отметили в полиции.
Читайте также: Ушла из дома, потому что не хотели покупать мобильный: полиция нашла беглянку
О причинах смерти матери мальчика полиция не сообщает.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове двухлетнего ребенка нашли одного в доме с умершей мамой»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 11:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смерти 32-летней женщины в Харькове сообщила полиция. Как оказалось, кроме матери, у малыша никого из родных нет".