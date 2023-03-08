В Харькове двухлетнего ребенка нашли одного в доме с умершей мамой

О смерти 32-летней женщины в Харькове сообщила полиция. Как оказалось, кроме матери, у малыша никого из родных нет.

«Двухлетнего мальчика обнаружили в доме, где умерла его мать. Сообщение о смерти 32-летней женщины поступило в отдел полиции №2 ХРУП №1 от оператора «102» 7 марта в 18:40″, — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские выяснили, что о ребенке некому позаботиться — у его матери не было родных.

«Полицейские известили работников службы по делам детей и доставили мальчика в лечебное учреждение», — отметили в полиции.

О причинах смерти матери мальчика полиция не сообщает.