У Харкові дворічну дитину знайшли одну в будинку з померлою мамою

Про смерть 32-річної жінки в Харкові повідомила поліція. Як виявилось, окрім матері, в малюка нікого з рідних немає.

“Дворічного хлопчика виявили у помешканні, де померла його матір.Повідомлення про смерть 32-річної жінки надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 від оператора “102” 7 березня о 18:40“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські з’ясували, що про дитину нема кому подбати – у її матері не було рідних.

“Поліцейські сповістили працівників служби у справах дітей та доставили хлопчика до лікувальної установи”, – зазначили в поліції.

Про причини смерті матері хлопчика поліція не повідомляє.