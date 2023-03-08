У Харкові дворічну дитину знайшли одну в будинку з померлою мамою
Про смерть 32-річної жінки в Харкові повідомила поліція. Як виявилось, окрім матері, в малюка нікого з рідних немає.
“Дворічного хлопчика виявили у помешканні, де померла його матір.Повідомлення про смерть 32-річної жінки надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 від оператора “102” 7 березня о 18:40“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські з’ясували, що про дитину нема кому подбати – у її матері не було рідних.
“Поліцейські сповістили працівників служби у справах дітей та доставили хлопчика до лікувальної установи”, – зазначили в поліції.
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Про причини смерті матері хлопчика поліція не повідомляє.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 11:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть 32-річної жінки в Харкові повідомила поліція. Як виявилось, окрім матері, в малюка нікого з рідних немає".