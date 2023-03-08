Live
  • Середа 08.03.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.01
    • 🟢

У Харкові дворічну дитину знайшли одну в будинку з померлою мамою

Події 11:59   08.03.2023
Оксана Горун
У Харкові дворічну дитину знайшли одну в будинку з померлою мамою

Про смерть 32-річної жінки в Харкові повідомила поліція. Як виявилось, окрім матері, в малюка нікого з рідних немає.

Дворічного хлопчика виявили у помешканні, де померла його матір.Повідомлення про смерть 32-річної жінки надійшло до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 від оператора “102” 7 березня о 18:40“, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські з’ясували, що про дитину нема кому подбати – у її матері не було рідних.

“Поліцейські сповістили працівників служби у справах дітей та доставили хлопчика до лікувальної установи”, – зазначили в поліції.

Читайте також: Пішла з дому, бо не хотіли купувати мобільний: поліція знайшла втікачку

Про причини смерті матері хлопчика поліція не повідомляє.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

09:18
Сховала справи та відмовила окупантам: історія слідчої з Харківщини
20:04
У Харкові чоловік під наркотиками хотів вистрибнути з балкона (відео)
18:32
У Харкові накрили аптеку без документів, де продавали нарколіки (фото)
10:19
За $5000 вивозили чоловіків за кордон: харківська поліція викрила діячів
08:01
У метро Харкова зупинили мешканця Львівської області з гранатою

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові дворічну дитину знайшли одну в будинку з померлою мамою»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 11:59;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смерть 32-річної жінки в Харкові повідомила поліція. Як виявилось, окрім матері, в малюка нікого з рідних немає".