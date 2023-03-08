В Харькове работает четверть сетей уличного освещения — горсовет

В настоящее время в Харькове работает примерно 25% сетей наружного освещения, по состоянию на 13:00 8 марта было ликвидировано 25 аварий.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Горсвет».

«В основном это аварии на кабельных сетях и локальное негорение отдельных светоточек. В работе остаются три заявки по восстановлению освещения, которые будут закрыты до сегодняшнего включения», — отметили на предприятии.

Напомним, что 7 марта в Харькове впервые за время полномасштабной войны включили уличные фонари в центре города и на основных магистралях. Освещение работало в тестовом режиме — с 18:00 до 19:30. Постепенно географию включений планируют расширять, а время работы фонарей — увеличивать.