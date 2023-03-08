В Харькове работает четверть сетей уличного освещения — горсовет
Фото: Василий Голосный
В настоящее время в Харькове работает примерно 25% сетей наружного освещения, по состоянию на 13:00 8 марта было ликвидировано 25 аварий.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на КП «Горсвет».
«В основном это аварии на кабельных сетях и локальное негорение отдельных светоточек. В работе остаются три заявки по восстановлению освещения, которые будут закрыты до сегодняшнего включения», — отметили на предприятии.
Напомним, что 7 марта в Харькове впервые за время полномасштабной войны включили уличные фонари в центре города и на основных магистралях. Освещение работало в тестовом режиме — с 18:00 до 19:30. Постепенно географию включений планируют расширять, а время работы фонарей — увеличивать.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 19:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время в Харькове работает примерно 25% сетей наружного освещения, по состоянию на 13:00 8 марта было ликвидировано 25 аварий.".