У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада

Наразі у Харкові працює приблизно 25% мереж зовнішнього освітлення, станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП “Міськсвітло”.

“В основному це аварії на кабельних мережах та локальне негоріння окремих світлоточок. У роботі залишаються три заявки з відновлення освітлення, які будуть закриті до сьогоднішнього ввімкнення”, – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, що 7 березня у Харкові вперше за час повномасштабної війни ввімкнули вуличні ліхтарі у центрі міста та на основних магістралях. Освітлення працювало у тестовому режимі – з 18:00 до 19:30. Поступово географію ввімкнень планують розширювати, а час роботи ліхтарів – збільшувати.