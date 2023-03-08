Live
  • Середа 08.03.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.01
    • 🟢

У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада

Суспільство 19:10   08.03.2023
Олена Нагорна
У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада

Наразі у Харкові працює приблизно 25% мереж зовнішнього освітлення, станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.

Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП “Міськсвітло”.

“В основному це аварії на кабельних мережах та локальне негоріння окремих світлоточок. У роботі залишаються три заявки з відновлення освітлення, які будуть закриті до сьогоднішнього ввімкнення”, – зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, що 7 березня у Харкові вперше за час повномасштабної війни ввімкнули вуличні ліхтарі у центрі міста та на основних магістралях.  Освітлення працювало у тестовому режимі – з 18:00 до 19:30. Поступово географію ввімкнень планують розширювати, а час роботи ліхтарів – збільшувати.

Читайте також: Під час увімкнення ліхтарів у Харкові комунальники знайшли 10% дефектів

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

19:30
У четвер один тролейбус у Харкові змінить маршрут, а ще один – не ходитиме
19:10
У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада
18:52
У четвер на Салтівці трамваї на кілька годин змінять маршрути
18:40
Ворог продовжує спроби наступати в районі Гряниківки на Харківщині – Генштаб
18:10
Асфальт зійшов зі снігом: як латають ями дорожники Харківщини (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 19:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові працює приблизно 25% мереж зовнішнього освітлення, станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.".