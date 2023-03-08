У Харкові працює чверть мереж вуличного освітлення – міськрада
Наразі у Харкові працює приблизно 25% мереж зовнішнього освітлення, станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП “Міськсвітло”.
“В основному це аварії на кабельних мережах та локальне негоріння окремих світлоточок. У роботі залишаються три заявки з відновлення освітлення, які будуть закриті до сьогоднішнього ввімкнення”, – зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, що 7 березня у Харкові вперше за час повномасштабної війни ввімкнули вуличні ліхтарі у центрі міста та на основних магістралях. Освітлення працювало у тестовому режимі – з 18:00 до 19:30. Поступово географію ввімкнень планують розширювати, а час роботи ліхтарів – збільшувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у Харкові працює приблизно 25% мереж зовнішнього освітлення, станом на 13:00 8 березня було ліквідовано 25 аварій.".