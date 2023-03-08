Языковой омбудсмен получил полсотни жалоб от жителей Харьковщины
В течение января-февраля в адрес уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 455 обращений о нарушении языкового закона. Больше всего сообщений было из Киева (159), Одесской (66), Харьковской (47), Днепропетровской (42), Николаевской (24) и Киевской (20) областей.
Об этом сообщается на Facebook-странице уполномоченного по защите государственного языка.
Отмечается, что в 60% языковой закон нарушали в сфере обслуживания.
«Так, 192 обращения касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов, через которые осуществляется обслуживание потребителей, 81 обращение — нарушения непосредственно во время обслуживания», — говорится в публикации.
31 обращение касалось наружной рекламы и вывесок, 13 — нарушений со стороны педагогов, 5 — несоблюдения закона медиками.
Инфографика: уполномоченный по защите государственного языка
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 22:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение января-февраля в адрес уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя поступило 455 обращений о нарушении языкового закона. Больше всего сообщений было из Киева (159), Одесской (66), Харьковской (47), Днепропетровской (42), Николаевской (24) и Киевской (20) областей.".