Мовний омбудсмен отримав пів сотні скарг від жителів Харківщини

Протягом січня-лютого на адресу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше повідомлень було з Києва (159), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці уповноваженої із захисту державної мови.

Зазначається, що у 60% мовний закон порушували у сфері обслуговування.

“Так, 192 звернення стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 81 звернення – порушення безпосередньо під час обслуговування”, – йдеться у публікації.

31 звернення стосувалося зовнішньої реклами та вивісок, 13 – порушень з боку педагогів, 5 – недотримання закону медиками.



Інфографіка: уповноважений із захисту державної мови