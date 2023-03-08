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Мовний омбудсмен отримав пів сотні скарг від жителів Харківщини

Суспільство 22:08   08.03.2023
Олена Нагорна
Мовний омбудсмен отримав пів сотні скарг від жителів Харківщини

Протягом січня-лютого на адресу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше повідомлень було з Києва (159), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці уповноваженої із захисту державної мови.

Зазначається, що у 60% мовний закон порушували у сфері обслуговування.

“Так, 192 звернення стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 81 звернення – порушення безпосередньо під час обслуговування”, – йдеться у публікації.

31 звернення стосувалося зовнішньої реклами та вивісок, 13 – порушень з боку педагогів, 5 – недотримання закону медиками.


Інфографіка: уповноважений із захисту державної мови

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 22:08;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-лютого на адресу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше повідомлень було з Києва (159), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.".