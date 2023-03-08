Мовний омбудсмен отримав пів сотні скарг від жителів Харківщини
Протягом січня-лютого на адресу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше повідомлень було з Києва (159), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці уповноваженої із захисту державної мови.
Зазначається, що у 60% мовний закон порушували у сфері обслуговування.
“Так, 192 звернення стосуються відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів, 81 звернення – порушення безпосередньо під час обслуговування”, – йдеться у публікації.
31 звернення стосувалося зовнішньої реклами та вивісок, 13 – порушень з боку педагогів, 5 – недотримання закону медиками.
Інфографіка: уповноважений із захисту державної мови
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Ви читали новину: «Мовний омбудсмен отримав пів сотні скарг від жителів Харківщини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 22:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом січня-лютого на адресу уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя надійшло 455 звернень щодо порушення мовного закону. Найбільше повідомлень було з Києва (159), Одеської (66), Харківської (47), Дніпропетровської (42), Миколаївської (24) та Київської (20) областей.".