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Мовний омбудсмен змусив голову громади на Харківщині перейти на українську

Політика 12:07   15.12.2022
Оксана Горун
Мовний омбудсмен змусив голову громади на Харківщині перейти на українську

Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив, що вестиме свою сторінку у фейсбуці українською, щоб уникнути “репресій”.

Отримав листа від уповноваженого з питань державної мови, який надав роз’яснення, що сторінка в Фейсбук – офіційне джерело, де публікації повинні бути державною мовою. У разі невиконання – до мене будуть застосовані репресії“, – написав Гололобов.

Потім усе ж таки зазначив, що українську мову любить, закони України поважає, а тому перекладає сторінку державною мовою.

І подякував мовному омбудсмену за роз’яснення, переплутавши при цьому його прізвище.

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    • Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь оштрафував мера Харкова Ігоря Терехова за те, що той постійно виступав у етері нацмарафону російською мовою. Коментуючи штраф у тому ж марафоні, Терехов знову перейшов російську. Втім, з того часу Харківський міський голова намагається говорити українською та робить у цьому успіхи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 12:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив, що вестиме свою сторінку у фейсбуці українською, щоб уникнути “репресій”".