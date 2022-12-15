Мовний омбудсмен змусив голову громади на Харківщині перейти на українську
Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив, що вестиме свою сторінку у фейсбуці українською, щоб уникнути “репресій”.
“Отримав листа від уповноваженого з питань державної мови, який надав роз’яснення, що сторінка в Фейсбук – офіційне джерело, де публікації повинні бути державною мовою. У разі невиконання – до мене будуть застосовані репресії“, – написав Гололобов.
Потім усе ж таки зазначив, що українську мову любить, закони України поважає, а тому перекладає сторінку державною мовою.
І подякував мовному омбудсмену за роз’яснення, переплутавши при цьому його прізвище.
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Нагадаємо, раніше Тарас Кремінь оштрафував мера Харкова Ігоря Терехова за те, що той постійно виступав у етері нацмарафону російською мовою. Коментуючи штраф у тому ж марафоні, Терехов знову перейшов російську. Втім, з того часу Харківський міський голова намагається говорити українською та робить у цьому успіхи.
Ви читали новину: «Мовний омбудсмен змусив голову громади на Харківщині перейти на українську»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 12:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської громади Олександр Гололобов повідомив, що вестиме свою сторінку у фейсбуці українською, щоб уникнути “репресій”".