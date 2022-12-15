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Языковой омбудсмен заставил главу громады на Харьковщине перейти на украинский

Политика 12:07   15.12.2022
Оксана Горун
Языковой омбудсмен заставил главу громады на Харьковщине перейти на украинский

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что будет вести свою страницу в facebook на украинском, чтобы избежать «репрессий».

«Получил письмо от уполномоченного по вопросам государственного языка, который дал разъяснение, что страница в facebook  — официальный источник, где публикации должны быть на государственном языке. В случае невыполнения – ко мне будут применены репрессии», — написал Гололобов.

Затем все же отметил, что украинский язык любит, законы Украины уважает, а потому переводит страницу на государственный язык.

И поблагодарил языкового омбудсмена за разъяснение, перепутав при этом его фамилию.

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    • Напомним, ранее Тарас Кремень оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова за то, что тот постоянно выступал в эфире нацмарафона на русском языке. Комментируя штраф во все том же марафоне, Терехов вновь перешел на русский. Впрочем, с тех пор Харьковский городской голова старается говорить на украинском и делает в этом успехи.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что будет вести свою страницу в facebook на украинском, чтобы избежать «репрессий»".