Прокуратура показала видео с места одного из «прилетов» на Харьковщине

Правоохранители будут расследовать ракетные удары РФ по Харькову и области под утро 9 марта по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко показал видео с места одного из «прилетов».

Он напомнил, что 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 «прилетов» ракет типа С-300. В поселке Песочин крылатая ракета Х-22 упала на территории частного дома. Получили ранения женщины 71 и 74 лет. «Прилет» также был в поселке Слобожанское Чугуевского района. Там повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики.