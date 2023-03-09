Прокуратура показала видео с места одного из «прилетов» на Харьковщине
Фото: Харьковская облпрокуратура
Правоохранители будут расследовать ракетные удары РФ по Харькову и области под утро 9 марта по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко показал видео с места одного из «прилетов».
Он напомнил, что 9 марта около 4:00 российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры Харькова и области. Зафиксировано не менее 15 «прилетов» ракет типа С-300. В поселке Песочин крылатая ракета Х-22 упала на территории частного дома. Получили ранения женщины 71 и 74 лет. «Прилет» также был в поселке Слобожанское Чугуевского района. Там повреждены теплицы и складские помещения овощной фабрики.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 18:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители будут расследовать ракетные удары РФ по Харьковщине под утро 9 марта по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).".