Live
  • Четвер 09.03.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🟢

Прокуратура показала відео з місця одного з “прильотів” на Харківщині

Події 18:55   09.03.2023
Олена Нагорна
Прокуратура показала відео з місця одного з “прильотів” на Харківщині

Правоохоронці розслідуватимуть ракетні удари РФ по Харкову та області під ранок 9 березня за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко та показав відео з місця одного з “прильотів”.

Він нагадав, що 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на територію приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років. «Приліт» також був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджено теплиці та складські приміщення овочевої фабрики.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:24
Не тільки ракети: Генштаб розповів про обстріли Харківщини за добу
17:58
Удар ракетою Х-22 по Пісочину: селищний голова показав руйнування (фото)
17:18
Авторитету “Чижу”, який служив “вагнерівцям” у Вовчанську, загрожує довічне
14:35
Терехов: У Харкові сьогодні на тимчасових маршрутах – майже сотня автобусів
13:28
У Харкові водопостачання у повністю відновлять після подачі електроенергії

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прокуратура показала відео з місця одного з “прильотів” на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 18:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розслідуватимуть ракетні удари РФ по Харкову та області під ранок 9 березня за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).".