Прокуратура показала відео з місця одного з “прильотів” на Харківщині

Правоохоронці розслідуватимуть ракетні удари РФ по Харкову та області під ранок 9 березня за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко та показав відео з місця одного з “прильотів”.

Він нагадав, що 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на територію приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років. «Приліт» також був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджено теплиці та складські приміщення овочевої фабрики.