Прокуратура показала відео з місця одного з “прильотів” на Харківщині
Правоохоронці розслідуватимуть ракетні удари РФ по Харкову та області під ранок 9 березня за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Про це повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко та показав відео з місця одного з “прильотів”.
Він нагадав, що 9 березня близько 4:00 російські військові обстріляли об’єкти критичної інфраструктури Харкова та області. Зафіксовано щонайменше 15 “прильотів” ракет типу С-300. У селищі Пісочин крилата ракета Х-22 впала на територію приватного будинку. Отримали поранення жінки 71 та 74 років. «Приліт» також був у селищі Слобожанське Чугуївського району. Там пошкоджено теплиці та складські приміщення овочевої фабрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 18:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розслідуватимуть ракетні удари РФ по Харкову та області під ранок 9 березня за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).".