Ракетная атака: на Львовщине есть погибшие, в Киеве и на Харьковщине раненые

Ночью с 8 на 9 марта армия РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Во многих регионах повреждены объекты энергетики, также пострадали гражданские, есть погибшие.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о том, что по Украине армия РФ запустили 81 ракету и восемь беспилотников Shahed- 136/131.

«Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожено 34 крылатых ракет, а также 4 БпЛА Shahed- 136/131. В результате организованного противодействия восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей», — сообщил Залужный.

О последствиях ракетных атак, достигших цели, проинформировали главы городских и областных военных администраций Украины. На данный момент наиболее трагичная информация — о ситуации на Львовщине. Там российская ракета убила не менее пяти человек.

«В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили. На данный момент известно о четырех погибших. Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут находиться другие люди. Пожар уничтожил три жилых дома. Три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек», — сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Позже он уточнил, что количество погибших возросло до пяти. Под завалами обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.

Пострадавшие есть в Киеве. По столице россияне били ракетами и дронами, а также, по предварительной информации, задействовали самую дорогую и штучную свою аэробаллистическую ракету «Кинжал».

«Благодаря работе нашей ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены, но, к сожалению, аэробаллистическая ракета типа «Кинжал» (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь. Также остатки ракеты повредили автомобили», — проинформировал начальник КГВА Сергей Попко.

На Харьковщине также есть двое пострадавших — женщины получили легкие повреждения в Песочине. Там российская ракета ударила по частному двору.

«В пгт Песочин Харьковского района вражеская ракета попала во двор частного дома, повреждено несколько жилых домов. Две пожилые женщины получили легкие ранения. 71-летняя женщина госпитализирована, а женщина 74 лет получила помощь на месте», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также, по его данным, одна из ракет попала в болото в Песочине, а другая — в поселке Слобожанское Чугуевского района повредила теплицы овощной фабрики.

Из остальных регионов Украины информации о пострадавших на данный момент нет, однако есть повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности — без света 150 тысяч абонентов на Житомирщине.

«Был поражен один из объектов энергетической инфраструктуры. Без энергоснабжения около 150 тысяч абонентов. Энергетикам удалось заживить объекты критической инфраструктуры области. Они смогут приступить к переключению потребителей на резервные линии питания, как только будет ликвидирован пожар», — написал утром начальник Житомирской ОВА Виталий Бунченко.

В Одесской области повреждено несколько линий электропередач и опора. Начальник Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что в регионе — почасовые отключения света, энергетики уже начали ремонты. Также, по информации Марченко, над регионом ночью сбили шесть ракет и один вражеский беспилотник.

Поврежден объект энергетики в Кропивницком районе.

«В Кропивницком районе – попадание в объект энергетики. Соответствующие службы – на месте. Без жертв», — проинформировал начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Также «прилеты» были в Запорожской области.

«Атакованы два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. В настоящее время последствия уточняются. Без потерь», — написал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

Также в «Энергоатоме» заявили об отключении электроснабжения Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Подобное происходит уже шестой раз за время войны. Сейчас станция работает на генераторах.

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В Украине продолжают оценивать последствия ракетных ударов. Система энергоснабжения страны постепенно восстанавливается. Но, по данным Укрэнерго, в некоторых регионах, в том числе на Харьковщине, ограничения электроснабжения продолжатся.