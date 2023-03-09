ГСЧС сообщила, где на Харьковщине ракета ударила в жилой дом
По информации ГСЧС, одна из выпущенных РФ по Харьковской области ракет, ударила по Песочину. Там пострадали две женщины.
«Одна из ракет попала на частный двор в поселке Песочин. Взрывом повреждено несколько частных жилых домов, расположенных рядом. Две женщины получили легкие телесные повреждения. Одна из них госпитализирована в лечебное учреждение», — проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также, по данным спасателей, из-за ракетной атаки в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры, на них произошло 2 пожара.
Напомним, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по Харьковской области ночью нанесли 15 ударов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Харькове не работает электротранспорт и метро. В «Укрэнерго» сообщили о том, что ограничения в подаче электричества в регионе продолжатся.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации ГСЧС, одна из выпущенных РФ по Харьковской области ракет, ударила по Песочину. Там пострадали две женщины".