ДСНС повідомила, де на Харківщині ракета вдарила у житловий будинок

За інформацією ДСНС, одна з випущених РФ по Харківській області ракет вдарила по Пісочину. Там постраждали дві жінки.

“Одна з ракет потрапила на приватне подвір’я у селищі Пісочин. Вибухом пошкоджено декілька приватних житлових будинків, розташованих поруч. 2 жінки отримали легкі тілесні ушкодження. Одну з них госпіталізовано до лікувального закладу”, – поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також, за даними рятувальників, через ракетну атаку в регіоні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, на них сталися дві пожежі.

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харківській області вночі завдали 15 ударів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Харкові не працює електротранспорт та метро. В “Укренерго” повідомили про те, що обмеження у подачі електрики в регіоні продовжаться.