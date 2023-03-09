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ДСНС повідомила, де на Харківщині ракета вдарила у житловий будинок

Події 08:35   09.03.2023
Оксана Горун
ДСНС повідомила, де на Харківщині ракета вдарила у житловий будинок

За інформацією ДСНС, одна з випущених РФ по Харківській області ракет вдарила по Пісочину. Там постраждали дві жінки.

“Одна з ракет потрапила на приватне подвір’я у селищі Пісочин. Вибухом пошкоджено декілька приватних житлових будинків, розташованих поруч. 2 жінки отримали легкі тілесні ушкодження. Одну з них госпіталізовано до лікувального закладу”, – поінформували у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежа у Харкові через ракетний удар РФ 3

Також, за даними рятувальників, через ракетну атаку в регіоні пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, на них сталися дві пожежі.

Пожежа у Харкові через ракетний удар РФ 2

Нагадаємо, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по Харківській області вночі завдали 15 ударів. Пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. У Харкові не працює електротранспорт та метро. В “Укренерго” повідомили про те, що обмеження у подачі електрики в регіоні продовжаться.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 08:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС, одна з випущених РФ по Харківській області ракет вдарила по Пісочину. Там постраждали дві жінки".