Ракетна атака: на Львівщині є загиблі, у Києві та на Харківщині поранені

Вночі з 8 на 9 березня армія РФ завдала масованого ракетного удару по території України. У багатьох регіонах пошкоджено об’єкти енергетики, також постраждали цивільні, є загиблі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про те, що по Україні армія РФ запустила 81 ракету і вісім безпілотників Shahed-136/131.

“Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових Сил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр» знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА “Shahed-136/131”. Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей, – повідомив Залужний.

Про наслідки ракетних атак, які досягли цілей, поінформували голови міських та обласних військових адміністрацій України. Наразі найтрагічніша інформація – про ситуацію на Львівщині. Там російська ракета вбила щонайменше п’ять осіб.

“У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди. Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель“, – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Згодом він уточнив, що кількість загиблих зросла до п’яти. Під завалами виявили тіло чоловіка 1963 року народження.

Постраждалі є в Києві. По столиці росіяни били ракетами та дронами, а також, за попередньою інформацією, задіяли найдорожчу та штучну свою аеробалістичну ракету “Кинжал”.

“Завдяки роботі нашої ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Але, на жаль, аеробалістична ракета типу “Кинджал” (попередня інформація) влучила в обʼєкт інфраструктури. Усі служби працюють на місці. Ліквідація наслідків триває. В столиці задіяні часткові екстрені відключення електроенергії. В Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини. Їм надається медична допомога. Також рештки ракети пошкодили автомобілі. Інформація уточнюється”, – поінформував начальник КМВА Сергій Попко.

На Харківщині також є двоє постраждалих – жінки отримали легкі ушкодження в Пісочині. Там російська ракета вдарила по приватному двору.

“У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір’я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Також, за його даними, одна з ракет влучила в болото в Пісочині, а інша — у селищі Слобожанське Чугуївського району пошкодила теплиці овочевої фабрики.

З решти регіонів України інформації про постраждалих наразі немає, проте є пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема – без світла 150 тисяч абонентів на Житомирщині.

“Було уражено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Без енергопостачання майже 150 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури області. Вони зможуть розпочати переключення споживачів на резервні лінії живлення, як тільки буде ліквідовано пожежу. Жертв та постраждалих попередньо немає!“, – написав зранку начальник Житомирської ОВ Віталій Бунченко.

На Одещині пошкоджено кілька ліній електропередач та опора. Начальник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в регіоні – погодинні відключення світла, енергетики вже розпочали ремонти. Також, за інформацією Марченка, над регіоном уночі збили шість ракет та один ворожий безпілотник.

Пошкоджено об’єкт енергетики в Кропивницькому районі.

“У Кропивницькому районі – влучання в об’єкт енергетики. Відповідні служби – на місці. Без жертв”, – поінформував начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Також “прильоти” були в Запорізькій області.

“Атаковані два об’єкти енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Наразі наслідки уточнюються. Без втрат”, – написав мер Кривого Рога Олександр Вілкул.

Також в “Енергоатомі” заявили про відключення електропостачання Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Подібне відбувається вже вшосте за час війни. Наразі станція працює на генераторах.

В Україні продовжують оцінювати наслідки ракетних ударів Система енергопостачання країни поступово відновлюється. Але, за даними Укренерго, у деяких регіонах, зокрема на Харківщині, обмеження електропостачання продовжаться.