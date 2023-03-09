Live
  • Четверг 09.03.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.57
    • 🟢

Терехов: В Харькове сегодня на временных маршрутах – почти сотня автобусов

Общество 14:35   09.03.2023
Оксана Якушко
Терехов: В Харькове сегодня на временных маршрутах – почти сотня автобусов

Сегодня на разработанных на период отключения электроэнергии маршрутах курсируют 98 единиц транспорта, сообщил во время брифинга мэр Харькова Игорь Терехов.

«Стоит метро, стоит наземный электротранспорт, потому что нет электроэнергии. Но мы с 4 часов утра работаем над этим. Вышли на маршруты 98 муниципальных автобусов, поэтому с перевозкой более-менее справляемся», – отметил мэр.

С картой временных автобусных маршрутов на период отключения электроэнергии можно ознакомиться по ссылке. 

Читайте также: Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:28
В Харькове водоснабжение полностью восстановят после подачи электроэнергии
12:37
Укрзалізниця: 3 харьковских поезда опаздывают из-за ракетного обстрела
04:48
После удара РФ в некоторых районах Харькова проблемы со светом — Терехов
04:34
Около 15 ударов по энергоинфраструктуре, есть попадание в дом — Синегубов
04:11
В Харькове гремят взрывы: Синегубов призывает находиться в укрытиях

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов: В Харькове сегодня на временных маршрутах – почти сотня автобусов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 14:35;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на разработанных на период отключения электроэнергии маршрутах курсируют 98 единиц транспорта, сообщил во время брифинга мэр Харькова Игорь Терехов.".