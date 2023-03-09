Терехов: В Харькове сегодня на временных маршрутах – почти сотня автобусов
Сегодня на разработанных на период отключения электроэнергии маршрутах курсируют 98 единиц транспорта, сообщил во время брифинга мэр Харькова Игорь Терехов.
«Стоит метро, стоит наземный электротранспорт, потому что нет электроэнергии. Но мы с 4 часов утра работаем над этим. Вышли на маршруты 98 муниципальных автобусов, поэтому с перевозкой более-менее справляемся», – отметил мэр.
С картой временных автобусных маршрутов на период отключения электроэнергии можно ознакомиться по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 14:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня на разработанных на период отключения электроэнергии маршрутах курсируют 98 единиц транспорта, сообщил во время брифинга мэр Харькова Игорь Терехов.".