Терехов: В Харькове сегодня на временных маршрутах – почти сотня автобусов

Сегодня на разработанных на период отключения электроэнергии маршрутах курсируют 98 единиц транспорта, сообщил во время брифинга мэр Харькова Игорь Терехов.

«Стоит метро, стоит наземный электротранспорт, потому что нет электроэнергии. Но мы с 4 часов утра работаем над этим. Вышли на маршруты 98 муниципальных автобусов, поэтому с перевозкой более-менее справляемся», – отметил мэр.

С картой временных автобусных маршрутов на период отключения электроэнергии можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: Мэрия Харькова опубликовала карту автобусных маршрутов на время блэкаута