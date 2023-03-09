Терехов: У Харкові сьогодні на тимчасових маршрутах – майже сотня автобусів
На розроблених на період відключення електроенергії маршрутах курсують 98 одиниць транспорту, повідомив під час брифінгу мер Харкова Ігор Терехов.
«Стоїть метро, стоїть наземний електротранспорт, бо немає електроенергії. Але ми з 4 години ранку працюємо над цим. Вийшли на маршрути 98 муніципальних автобусів, тому з перевезенням більш-менш справляємося», – зазначив мер.
З картою тимчасових автобусних маршрутів на період відключення електроенергії можна ознайомитись за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 14:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На розроблених на період відключення електроенергії маршрутах курсують 98 одиниць транспорту, повідомив під час брифінгу мер Харкова Ігор Терехов.".