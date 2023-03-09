В Харькове на наиболее сложные перекрестки вышли регулировщики

Пока в Харькове нет электричества, светофоры не работают. Безопасность на дорогах обеспечивает патрульная полиция.

«На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение, — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области. — При необходимости на перекрестках с наиболее интенсивным движением патрульные осуществляют ручную регулировку. На этих участках сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного возобновления работы светофоров».

Всех водителей призвали быть аккуратными и соблюдать правила движения.