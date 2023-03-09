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В Харькове на наиболее сложные перекрестки вышли регулировщики

Общество 11:37   09.03.2023
Оксана Горун
В Харькове на наиболее сложные перекрестки вышли регулировщики

Пока в Харькове нет электричества, светофоры не работают. Безопасность на дорогах обеспечивает патрульная полиция.

«На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение, — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области. — При необходимости на перекрестках с наиболее интенсивным движением патрульные осуществляют ручную регулировку. На этих участках сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного возобновления работы светофоров».

На дороги в Харькове вышли регулировщики 9 марта 2023

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Всех водителей призвали быть аккуратными и соблюдать правила движения.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока в Харькове нет электричества, светофоры не работают. Безопасность на дорогах обеспечивает патрульная полиция".