В Харькове на наиболее сложные перекрестки вышли регулировщики
Пока в Харькове нет электричества, светофоры не работают. Безопасность на дорогах обеспечивает патрульная полиция.
«На сложных участках дорог патрульные усиленно контролируют движение, — сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области. — При необходимости на перекрестках с наиболее интенсивным движением патрульные осуществляют ручную регулировку. На этих участках сосредоточены дополнительные силы полицейских, которые будут следить за дорожной обстановкой до полного возобновления работы светофоров».
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Всех водителей призвали быть аккуратными и соблюдать правила движения.
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- • Дата публикации материала: 9 марта 2023 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пока в Харькове нет электричества, светофоры не работают. Безопасность на дорогах обеспечивает патрульная полиция".