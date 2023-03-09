У Харкові на найбільш складні перехрестя вийшли регулювальники

Поки в Харкові немає електрики, світлофори не працюють. Безпеку на дорогах забезпечує патрульна поліція.

“На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області. – За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів”.

Усіх водіїв закликали бути акуратними та дотримуватись правил руху.