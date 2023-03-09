У Харкові на найбільш складні перехрестя вийшли регулювальники
Поки в Харкові немає електрики, світлофори не працюють. Безпеку на дорогах забезпечує патрульна поліція.
“На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області. – За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів”.
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Усіх водіїв закликали бути акуратними та дотримуватись правил руху.
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Ви читали новину: «У Харкові на найбільш складні перехрестя вийшли регулювальники»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 11:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки в Харкові немає електрики, світлофори не працюють. Безпеку на дорогах забезпечує патрульна поліція".