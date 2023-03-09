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У Харкові на найбільш складні перехрестя вийшли регулювальники

Суспільство 11:37   09.03.2023
Оксана Горун
У Харкові на найбільш складні перехрестя вийшли регулювальники

Поки в Харкові немає електрики, світлофори не працюють. Безпеку на дорогах забезпечує патрульна поліція.

“На складних ділянках доріг патрульні посилено контролюють рух, – повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області. – За необхідності на перехрестях з найбільш інтенсивним рухом патрульні здійснюють ручне регулювання. Біля цих ділянок зосереджено додаткові сили поліцейських, які слідкуватимуть за дорожньою обстановкою до повного відновлення роботи світлофорів”.

На дороги в Харкові вийшли регулювальники 9 березня 2023

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Усіх водіїв закликали бути акуратними та дотримуватись правил руху.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2023 в 11:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки в Харкові немає електрики, світлофори не працюють. Безпеку на дорогах забезпечує патрульна поліція".