Как связаться со «скорой» в Харькове в блэкаут: инструкция
Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф загодя разработал порядок действий для жителей города, которым понадобится помощь «скорой» во время длительного отключения электричества.
Инструкция опубликована на странице Центра в facebook. Напоминаем основные позиции:
📌 Если нет возможности набрать «103» с мобильного, ищите стационарный телефон и набирайте с него;
📌Если «103» не работает, можно попробовать набрать другие экстренные службы — «101», «102» или «112»;
📌Если связь со всеми номерами отсутствует, набирайте один из мобильных: (050) 040-03-76; (050) 040-05-21; (050) 040-09-34; (067) 540-13-52; (067) 543-13-10; (067) 540-06-10; (063) 950-93-33; (093) 288-23-58. На эти же номера можно отправить сообщение, в котором необходимо указать адрес, а также информацию о том, что именно случилось;
📌Можно попробовать связаться со «скорой» через skype. Адрес: 103kh;
📌Помните о возможности обратиться самостоятельно в ближайший пункт базирования «скорой» или лечебное учреждение.
Полная инструкция — на фото:
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф загодя разработал порядок действий для жителей города, которым понадобится помощь «скорой» во время длительного отключения электричества".