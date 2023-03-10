Как связаться со «скорой» в Харькове в блэкаут: инструкция

Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф загодя разработал порядок действий для жителей города, которым понадобится помощь «скорой» во время длительного отключения электричества.

Инструкция опубликована на странице Центра в facebook. Напоминаем основные позиции:

📌 Если нет возможности набрать «103» с мобильного, ищите стационарный телефон и набирайте с него;

📌Если «103» не работает, можно попробовать набрать другие экстренные службы — «101», «102» или «112»;

📌Если связь со всеми номерами отсутствует, набирайте один из мобильных: (050) 040-03-76; (050) 040-05-21; (050) 040-09-34; (067) 540-13-52; (067) 543-13-10; (067) 540-06-10; (063) 950-93-33; (093) 288-23-58. На эти же номера можно отправить сообщение, в котором необходимо указать адрес, а также информацию о том, что именно случилось;

📌Можно попробовать связаться со «скорой» через skype. Адрес: 103kh;

📌Помните о возможности обратиться самостоятельно в ближайший пункт базирования «скорой» или лечебное учреждение.

Полная инструкция — на фото: