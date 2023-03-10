Як зв’язатися зі “швидкою” в Харкові в блекаут: інструкція
Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наперед розробив порядок дій для пацієнтів, яким знадобиться допомога “швидкої” в Харкові під час тривалого відключення електрики.
Інструкція опублікована на сторінці Центру у фейсбуці. Нагадуємо основні позиції:
📌 Якщо немає можливості набрати “103” з мобільного, шукайте стаціонарний телефон та набирайте з нього;
📌Якщо “103” не працює, можна спробувати набрати інші екстрені служби – “101”, “102” або “112”;
📌Якщо зв’язок з усіма номерами відсутній, набирайте один із мобільних: (050) 040-03-76; (050) 040-05-21; (050) 040-09-34; (067) 540-13-52; (067) 543-13-10; (067) 540-06-10; (063) 950-93-33; (093) 288-23-58. На ці номери можна надіслати повідомлення, в якому необхідно вказати адресу, а також інформацію про те, що саме сталося;
📌Можна спробувати зв’язатися зі “швидкою” через skype. Адреса: 103kh;
📌Пам’ятайте про можливість звернутися самостійно до найближчого пункту базування “швидкої” або лікувального закладу.
Повна інструкція – на фото:
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф наперед розробив порядок дій для пацієнтів, яким знадобиться допомога “швидкої” в Харкові під час тривалого відключення електрики".