Полицейские приглашают харьковчан в гости: зарядить телефоны и согреться
В блэкаут харьковчанам помогут оживить телефоны не только в «Пунктах незламності», но и в отделениях полиции.
«Если вам нужна помощь, можете обращаться к полицейским на улице и управлениях, чтобы согреться и зарядить телефоны», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Приходить можно по адресам:
☑️Харьковское районное управление полиции № 2, г. Харьков, улица Ахиезеров, 30;
☑️Отдел полиции №2 ХРУП №2, г. Харьков, ул. Невельского, 1/32;
☑️Харьковское районное управление полиции №3, г. Харьков, ул. Толбухина, 103;
☑️Управление полиции охраны, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 20/1.
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В районах Харьковской области полицейские ждут по адресам:
☑️Отдел полиции №3 ХРУП №3, г. Дергачи, ул. 1-го Мая, 10;
☑️Изюмское районное управление полиции, г. Изюм, пер. Георгиевский, 4;
☑️Красноградский районный отдел полиции, г. Красноград, ул. Лермонтова, 84;
☑️Сектор полицейской деятельности №1 Красноградского РПП, пгт. Зачепиловка, ул. Парковая, 5;
☑️Купянский районный отдел полиции, г. Купянск, ул. Харьковская, 14;
☑️Сектор полицейской деятельности № 1 Купянского РПП, пгт. Двуречная, ул. Слобожанская, 33;
☑️Лозовский районный отдел полиции, г. Лозовая, ул. Ярослава Мудрого, 7, бокс №8,
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2023 в 08:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В блэкаут харьковчанам помогут оживить телефоны не только в «Пунктах незламності», но и в отделениях полиции".